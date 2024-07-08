محافظ أسيوط يعلن إنشاء إدارة "تقليل الفاقد" واستغلال المعدات

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، عن إنشاء ادارة "تقليل الفاقد" كإدارة جديدة داخل ديوان عام المحافظة لتعظيم الاستفادة من فاقد الوحدات المحلية ومديريات الخدمات وكافة مشروعات المحافظة، لمنع إهدار المال العام .

جاء ذلك خلال ترؤسه إجتماع قيادات المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ ،واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، والمقدم محمد عبدالستار القائم بأعمال مستشار عسكري أسيوط ولفيف من أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة ومديري الإدارات بالديوان العام للمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن إنشاء الإدارة الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد وتعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة بكافة القطاعات، وإعادة صيانة وإصلاح المعدات والسيارات بالحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء ومديريات الخدمات والاستعانة بذوي الخبرة من متخصصين وطلاب مدارس التعليم الفني والصناعي بالمحافظة وإشراكهم في المشاركة المجتمعية لربط التعليم الفني بسوق العمل، وتأهيل كوادر قادرة على اقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها ستعمل جاهدة على إعادة تدوير الموارد المتاحة واستغلال الأصول غير المستغلة، موجهًا بسرعة إتخاذ إجراءات إنشاء الادارة والاستعانة بذوي الخبرة في ذلك المجال.

ووجه المحافظ، قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بحصر كافة الأصول المملوكة للدولة وحصر كميات الفاقد في مختلف الإدارات والمشروعات من معدات وسيارات وأدوات كهربائية وغيرها من الفاقد غير المستغل ويصعب إصلاحه لإعادة تدوير تلك البقايا وتعظيم الاستفادة منها، كما وجه بضرورة ترشيد الاستهلاك المحلي وتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة وعدم الاعتماد على الميزانية السنوية المتاحة وتنمية الموارد لتوفير نسب منها للإنفاق على المشروعات الخدمية والبنية الأساسية وسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمراكز ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد.

