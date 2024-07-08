مجلس الأمن يصوت على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لاتفاق الحديدة اليمنية

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أكد مجلس الأمن التصويت الاثنين (بتوقيت نيويورك) على مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة اليمنية، لمدة عام آخر حتى يوليو العام المقبل.

وأشار مجلس الأمن - في بيان له يستعرض أجندة عمل الأسبوع الجاري - إلى عقد جلسة إحاطة مفتوحة الإثنين حول الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك عمل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.



وتابع البيان أن الممثل الخاص للأمين العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينتو كيتا، سيقدم إحاطة غدا، ومن المقرر أن تعقب جلسة الإحاطة مشاورات مغلقة.



في غضون ذلك، يستمع الخميس المقبل أعضاء المجلس إلى إحاطة بشأن قبرص وعمل قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص من الممثل الخاص ورئيس قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، كولن ستيوارت.



ويعقد المجلس يوم الخميس أيضا اجتماعه الفصلي بشأن كولومبيا، ومن المتوقع أن يقدم الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا كارلوس رويز ماسيو إحاطة، وقد يتلقى المجلس أيضًا إحاطة من أحد الموقعين على الاتفاق النهائي لإنهاء الصراع وبناء سلام مستقر ودائم، الذي تم توقيعه عام 2016 بين حكومة كولومبيا والجماعة المتمردة السابقة، ومن المقرر أن تعقب جلسة الإحاطة المفتوحة مشاورات مغلقة.



وفي يوم الجمعة، من المتوقع أن يصوت أعضاء مجلس الأمن على مشروع قرار يجدد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، ويشهد أيضا الجمعة المقبل، عقد مجلس الأمن إحاطته نصف السنوية بشأن غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، ويستعرض الموجز بشأن أحدث التطورات في المنطقة، الممثل الخاص ورئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل ليوناردو سانتوس سيماو.



وعلى مستوى الهيئات الفرعية التابعة لمجلس الأمن، تعقد سلوفينيا غداً الاثنين، بالاشتراك مع جمهورية كوريا وسيراليون وجيانا، اجتماعا بشأن "تكثيف العمل الوقائي: من التحديات البيئية إلى فرص السلام".