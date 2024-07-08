متظاهرون إسبان مناهضون للسياحة يستهدفون زوار برشلونة بمسدسات المياه

كتب ـ إيهاب محمد

خرج آلاف المحتجين في مسيرة عبر برشلونة، اليوم الاثنين، للتعبير عن غضبهم إزاء السياحة الجماعية وتأثيراتها على المدينة الأكثر زيارة في إسبانيا، حيث تعرض المارة الذين كانوا يتناولون الطعام في المطاعم في حي لا برشلونيتا الشهير، للبلل عندما رشهم بعض المحتجين بمسدسات المياه، وفقا لموقع "cbsnews".

وأظهر مقطع فيديو، إجبار رواد المطاعم على تغيير طاولاتهم في بعض المطاعم للهروب من الاحتجاجات، في حين أغلق المتظاهرون المطاعم الأخرى بشكل رمزي، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "أيها السائحون عودوا إلى دياركم"، مطالبين بتقليص عدد الزوار الأجانب إلى برشلونة، وتوقفوا أمام الفنادق والمطاعم لمواجهة السياح.

وقال أحد المتظاهرين لوكالة الأنباء الفرنسية: "ليس لدي أي شيء ضد السياحة، ولكن هنا في برشلونة نعاني من فائض سياحي جعل مدينتنا غير صالحة للعيش".



متظاهرون مناهضون للسياحة الجماعية يرشون المياه على رواد المطاعم

فيما تقول السلطات المحلية، إن تكلفة السكن ارتفعت بنسبة 68% في المدينة الإسبانية خلال العقد الماضي، مما أصبح أحد نقاط الخلاف الرئيسية بالنسبة للسكان الساخطين، وقال متظاهر آخر لكاميرا رويترز الإخبارية: "في السنوات الأخيرة تحولت المدينة بالكامل للسياح، وما نريده هو مدينة للمواطنين وليس لخدمة السياح".

في يونيو، قال عمدة برشلونة جاومي كولبوني، إنه بحلول عام 2028، سيتوقف عن تجديد آلاف التراخيص السياحية التي تسمح لملاك العقارات بتأجير أماكن الإقامة للزوار الأجانب. ووفقًا لكولبوني، فإن هذه الخطوة من شأنها أن تجعل المنازل، التي يتم الإعلان عنها حاليًا على منصات مثل Airbnb، متاحة للسكان المحليين.

وبحسب السلطات المحلية، زار أكثر من 12 مليون سائح المدينة، التي تشتهر بمعالمها السياحية مثل كنيسة ساغرادا فاميليا، في العام الماضي وحده.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد مظاهرات مماثلة واسعة النطاق في مناطق سياحية أخرى في مختلف أنحاء إسبانيا. ففي مدينة ملقة، في الجزء الجنوبي من البلاد، اجتذبت مظاهرة شارك فيها نحو 15 ألف شخص ضد الإفراط في السياحة في يونيو، بينما شهدت جزيرة بالما دي مايوركا تظاهرة شارك فيها أكثر من عشرة آلاف شخص ضد تأثير السياحة الجماعية في مايو.

وبحسب المكتب الوطني للإحصاء في إسبانيا، فإن الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 وحدها شهدت زيارة أكثر من 33 مليون سائح للبلاد، وهو ما يمثل زيادة قدرها 13.6% مقارنة بالعام السابق.