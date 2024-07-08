لجنة لفحص تظلمات الحالات المرفوضة من بطاقة الخدمات المتكاملة بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

ترأس الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، اليوم الإثنين، اجتماع لجنة التظلمات للأعضاء الذين تقدموا بتظلمات من عدم الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة، والخدمات، وذلك بعضوية ليلى حسن عبد العزيز، مدير إدارة التأهيل الإجتماعي بالمديرية، والدكتور وليد الهراس، مدير المجلس الطبي، والدكتور عمرو غلوش، استشاري الإعاقة الحركية، وتم عرض الحالات المتقدمة لمكاتب التأهيل بطلبات تظلم من عدم الحصول على البطاقة، وتمت مناظرتهم أمام اللجنة.

وصرح الدكتور وائل عبدالعزيز أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أتاحت خدمة التظلم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال تقدم الشخص الراغب في الحصول على الكارت إلى إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي التابع لها محل الإقامة، وتسجيل الطلب؛ لتقوم اللجنة المختصة بمراجعة البيانات، والتأكد من صحتها واستخراج الكارت لمن ينطبق عليه الشروط.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية يتقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم،

وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الإجتماعي، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وبالتنسيق مع الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية.