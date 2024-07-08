كوكب الزهرة فى الحضيض ويصل أقرب نقطة له من الشمس الأربعاء المقبل

كتب ـ محمود راغب

سيصل كوكب الزهرة إلى أقرب نقطة له من الشمس - الحضيض الشمسي - يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 عند الساعة 02:44 بعد الظهر بتوقيت السعودية (11:44 صباحاً بتوقيت جرينتش) وسيكون على مسافة 0.72 وحدة فلكية (107,710,467 كيلو متر) من الشمس.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن مدار كوكب الزهرة من الناحية العملية قريب جداً من الشكل الدائري بحيث تختلف المسافة بين الحضيض والأوج بحوالي 1.5٪ فقط، هذا يجعل مدار الزهرة دائري أكثر من مدار أي من الكواكب الأخرى في النظام الشمسي.

ونتيجة لذلك، يتلقى سطح كوكب الزهرة نفس الكمية من الطاقة تقريبًا من الشمس عند الحضيض (أقرب مسافة من الشمس) والأوج (أبعد مسافة عن الشمس).

حاليا يوجد كوكب الزهرة فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس ولكن لا يزال رصده صعبا نظرا لبابة الشديد من الأفق في الوقت الحالي.