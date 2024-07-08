كل ما تريد معرفته عن قلة نسبة الدم فى الجسم وطرق العلاج

كتبت فاطمة ياسر

نقص نسبة وحجم الدم بالجسم، يعد حالة مرضية يجب علاجها على الفور تجنبا للتعرض لأى مضاعفات صحية، ووفقا لموقع onlymyhealth سنتعرف على حقيقة هذا المرض.

أوضح التقرير، أن نقص حجم ونسب الدم هو حالة يحدث فيها فقدان للملح والماء فى الجسم، فبمجرد فقدان السوائل أو الدم فى الجسم، فإنه يؤثر على توصيل الأكسجين والعناصر الغذائية الأخرى، مما يؤدى إلى خلل فى وظائف الأعضاء.

فهناك نوعان من نقص حجم الدم: نقص مطلق ونسبي.



فنقص حجم الدم المطلق ينطوى على فقدان فعلى للدم أو السوائل.

ونقص حجم الدم النسبي، تنتقل السوائل فى الجسم إلى حيز معين.

بحسب الموسوعة الآليات الجزيئية للأمراض يمكن أن يتطور نقص حجم الدم الشديد إلى صدمة نقص حجم الدم، مما قد يؤدى إلى فشل العديد من الأعضاء والوفاة. قد لا تصبح الأعراض السريرية واضحة حتى يتم فقدان 10-20٪ من إجمالى حجم الدم.

أسباب نقص حجم الدم

وفيما يلى بعض أسباب نقص حجم الدم التى ذكرها الخبير على النحو التالي:



-تجفيف

ينتج نقص حجم الدم فى المقام الأول عن نزيف حاد بسبب الحوادث أو العمليات الجراحية أو قرحة المعدة أو أمراض الأوعية الدموية الأخرى التى تسبب حالات نزيفية.



وتشمل العوامل الأخرى المسببة لنقص حجم الدم ما يلي:

تجفيف من خلال القيء أو الإسهال أو التعرق أو عدم تناول كمية كافية من السوائل فى الجسم.

ويتفاقم نقص حجم الدم بسبب فقدان السوائل الناتج عن تلف الجلد الذى يحدث فى الحروق.

والإفراط فى استخدام مدرات البول، والأدوية التى تعزز إخراج السوائل، هو عامل آخر يساهم فى ذلك.

أعراض نقص حجم الدم

يعد التعرف المبكر على نقص حجم الدم أمرًا بالغ الأهمية. تشمل العلامات والأعراض الشائعة ما يلي:



-الخفقان: يزداد معدل ضربات القلب للتعويض عن فقدان الدم.

-انخفاض ضغط الدم: انخفاض حجم الدم يؤدى إلى انخفاض ضغط الدم

-الدوخة أو الإغماء: انخفاض الدورة الدموية فى المخ يمكن أن يسبب دوخة أو إغماء

-العطش وجفاف الأغشية المخاطية: يؤدى الجفاف فى كثير من الأحيان إلى الشعور الشديد بالعطش وجفاف الفم والأغشية المخاطية الأخرى

-انخفاض إنتاج البول: ينتج الجسم كمية أقل من البول استجابة لانخفاض حجم الدم

-الجلد الأزرق والشاحب: يمكن أن يؤدى انقباض الأوعية الدموية فى الجلد إلى ظهور مظهر أزرق أو شاحب

كيفية تشخيص نقص حجم الدم؟



"يبدأ تشخيص نقص حجم الدم بفحص سريرى شامل وفحوصات مخبرية مختلفة. فى البداية، يراجع الأطباء تاريخ المريض ويجرون اختبارات جسدية لفحص الأعراض.

للحصول على بيانات واضحة، يستخدم الأطباء التصوير الطبى مثل الموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعى المحوسب لتشخيص الإصابات واكتشاف النزيف الداخلى أو فقدان السوائل. كل خطوة مهمة فى فهم درجة نقص حجم الدم والتخطيط للعلاج الدقيق.

علاج نقص حجم الدم

-نقل الدم

الهدف العام من علاج نقص حجم الدم هو تجديد حجم الدم والحفاظ عليه. وفى حالة فقدان الدم الشديد، قد يحتاج المريض إلى نقل الدم.

-الإجراءات الوقائية لنقص حجم الدم

تتضمن الوقاية من نقص حجم الدم اتباع استراتيجيات لتقليل عوامل الخطر وضمان تناول كمية كافية من السوائل. اتبع النصائح التالية التى يوصى بها الخبراء:



-ترطيب

الحفاظ على ترطيب الجسم بشكل مناسب، خاصة أثناء المرض، أو الطقس الحار، أو النشاط البدنى المكثف

تتبع فقدان السوائل فى حالات مثل الإسهال أو القيء أو التعرق المفرط

استخدام مدرات البول والأدوية الأخرى حسب الوصفة الطبية، مع المراقبة الدقيقة

التعامل الفورى مع الحالات التى قد تؤدى إلى نقص حجم الدم، مثل الالتهابات أو اضطرابات الجهاز الهضمي.