قومي المرأة بدمياط ينظم ورشتي عمل لذوى الهمم "قادرون باختلاف".. تفاصيل

دمياط معتز الشربيني

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بدمياط، بإشراف مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومى، ورشتى عمل مجانية بعنوان قادرون باختلاف بالتعاون مع وحده تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة دمياط، وبحضور وتنسيق منى عبدالله عضو الفرع ومشرفة على أنشطة المجلس بالمدينة الصديقة للنساء وبالتعاون والتنسيق مع مكتبة مصر العامة بعزبة البرج.

الأولى: عن تنمية مهارات احسية ومهارات التفكير الإبداعى لدى الفتيات من ذوى الهمم حاضر فيها المدربة المتطوعة أميرة خلف اخصائية تربية خاصة وبمساعدة المتطوعة إحسان الصباغ لتمكينهم وأمهاتهم اقتصاديا وتأهيلهم اجتماعيا ليكن لهن دورا إيجابيا فى المجتمع.

وتم التدريب عمليا على تنمية المهارات الاجتماعية للفتاة، تعزيز الثقة بالنفس، تعزيز قدرات الفتاة الإبداعية، شغل وقت فراغ الفتاة وإشباع الميول، تمييز الفرق بين الخامات "ناعم – خشن"، الفرق بين الأحجام "كبير – صغير".

تقوم الفتاه بتركيب القطع بتنمية المهارات الحركية الدقيقة للأصابع، التركيز والانتباه، التناسق البصرى، تنمية المنطق والمعرفة والقدرة على الربط والتفكير، كذلك التدريب على مهارات الفك والتركيب.

الورشة الثانية: للتدريب على فن الكروشيه والايموجرامى للسيدات والفتيات المدربة المتطوعة مى ربيع والتى دربت السيدات والفتيات على بدائيات غرز الكروشيه تمهيداً لإنتاج إكسسوارات من الخيوط.

ياتى ذلك فى إطار اهتمام المجلس القومى للمرأة بتمكين المرأة وخاصة فتيات ذوى الهمم واستمرارا لأنشطة المجلس القومى للمرأة بدمياط بالمدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج تحت رعاية المهندس أيمن الشهابى محافظ دمياط.