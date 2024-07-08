قطع المياه غدا 4 ساعات بقرى مركز أجا في الدقهلية لتنفيذ أعمال الصيانة

الدقهلية- شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أنه سيتم غدا الثلاثاء الموافق 9 يوليو الجاري من الساعة 6 صباحا الي الساعة 10 صباحا قطع المياه عن عدد من قرى مركز أجا، نظرا لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة بمحطة أخطاب الرئيسية للصرف، والتابعة لمنطقة مياه الشرب والصرف الصحي بأجا.

وأفاد تقرير الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياة هي قرية أخطاب وقرية ميت مسعود وقرى الانشاصية وقرية جالموه وقرية البقلي.

هذا وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين بجميع المناطق، بالاضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاق القري المذكورة بنطاق مركز أجا والمتأثرة بانقطاع المياه، ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار إليها.