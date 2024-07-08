شيخ الأزهر يصل إندونيسيا فى ثالث محطات جولته بجنوب شرق آسيا

كتب لؤى على

استجابة لدعوة رسمية .. وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، مطار سوكارنو هاتا الدولي بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، قبل قليل؛ وذلك في ثالث محطات جولة فضيلته الخارجية لجنوب شرق آسيا، التي شملت ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.

ومن المقرَّر أن يلتقي فضيلة الإمام الأكبر في إندونيسيا عددًا من المسئولين، في مقدمتهم الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، برابوو سوبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي والرئيس المنتخب، وعددًا من القيادات الدينية والثقافية في إندونيسيا لمناقشة سبل تعزيز الأزهر والاستفادة من خبراته الدعوية والعلمية.

كما يحرص فضيلته على الالتقاء بالشباب الإندونيسي، والاستماع إليهم، ومناقشتهم، والإجابة على تساؤلاتهم حول مختلف القضايا المعاصرة، من خلال عدد من اللقاءات الجماهيرية التي يعقدها فضيلته مع شباب الجامعات الإندونيسية وأئمة إندونيسيا ووعاظها.



شيخ الأزهر فى إندونسيا



جانب من وصول شيخ الأزهر لإندونسيا



وصول شيخ الأزهر لإندونيسيا



شيخ الأزهر الشريف فى إندونسيا



جانب من وصول شيخ الأزهر