شاهد أعمال التطوير فى سور مجرى العيون.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام سور مجرى العيون بالقاهرة، والذى يشهد أعمال تطوير للمنطقة التى تقع خلف السور بعد إزالة العشوائيات ونقل السكان لمشروعات سكنية متكاملة الخدمات.

ويشمل التطوير محورين "سكنى وترفيهى" ويضم المحور السكنى أكثر من 2000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى وحدات تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، كما تم انشاء جراجات أسفل بعض العقارات بالقرب من المنطقة الترفيهية، وانشاء حدائق بمحيط العمائر وتشجير الشوارع بأشجار النخيل وغيرها، كما تم طرح عدد من الوحدات السكنية للحجز للمصريين بالخارج.

ويشمل المشروع تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، ويجرى به حالياً تنفيذ أعمال التشطيبات، ويُقام على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول وقاعات سينمات مختلفة المساحات.

وتم تنفيذ مبانى المحور الترفيهى، على مساحة 16 فدانا مجاورة لسور مجرى العيون مباشرة، لتنفذ منشآت على الطراز الإسلامي القديم، من بينها أسواق متنوعة تشمل منتجات الحرف التراثية مثل الخيامية و المغربلين والصاغة والنحاسين وغيرها من المنتجات التى اشتهرت بها القاهرة التاريخية، بالإضافة إلى الأسواق المتنوعة الأخرى، كما يتم إنشاء منطقة للمسرح والفنون بها مسرحين أحدهما مكشوف ودور للسينما، وسيكون على الشكل الإسلامى، بالإضافة إلى إنشاء نافورات تزينه المنظر الجمالى، كما تم إنشاء خان للحرف اليدوية، وفنادق بنظام ستوديوهات ومقاهى ومطاعم ومناطق ترفيهية بالإضافة إلى تنوع المطاعم التى سيتم إنشاءها وسيكون أغلبها مطاعم مصرية بجانب المطاعم الأخرى.

ويهدف مشروع تطوير سور مجرى العيون بالقاهرة إلى إعادة الوجهة الحضارية للعاصمة مرة أخرى من خلال إعادة تخطيط المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق جذب سياحى يبرز ما تتميز به العاصمة من تاريخ وحضارة وتراث، وذلك بعد نقل المدابغ، ويقام على مساحة 95 فدان تقريبا للمرحلة الأولى.