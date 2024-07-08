سماء إيطاليا مغطاة بالدخان الأسود والسلطات تكثف المراقبة بسبب بركان إتنا

فاطمة شوقى

أطلق بركان إتنا في ايطاليا نفاثات من الحمم البركانية الساخنة التى غطت السماء بالدخان الأسود والرماد، واشتد نشاط بركان إتنا فى فوهة "فوراجين" هذا الأسبوع، مع انفجارات قوية بعد أربع سنوات من السكون، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية.

وكثفت إيطاليا مراقبة بركان إتنا في صقلية، بعد رصد انبعاثات الحمم البركانية وزيادة كبيرة في نشاطه، وغيرت الحماية المدنية مستوى التنبيه من الأخضر إلى الأصفر بسبب زيادة الهزات الأرضية في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظت السلطات كمية أكبر من الدخان الأسود التى غطت السماء، وانبعاثات الحمم البركانية من فوهات إتنا الأكثر نشاطًا، وهى علامات يمكن أن تتوقع تطورا نحو ثورانات أكثر أهمية.

وتم اتخاذ القرار بعد التقييمات التي أجراها المعهد الوطنى للجيوفيزياء وعلم البراكين بالتعاون مع مرصد إتنا، الذين يقومون بمراقبة مستمرة لسلوك البركان، ونفذت السلطات المحلية تدابير وقائية، ركزت بشكل خاص على المتنزهين والسياح في المناطق المرتفعة.

واشتدت، أمس الأحد، ثوران بركان إتنا، أكبر بركان نشط فى أوروبا ويقع في جزيرة صقلية الإيطالية، في الساعات الأخيرة مع طرد الحمم البركانية وعمود من الدخان بارتفاع 5 كيلومترات.

ويتابع المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين (INGV) عن كثب الثوران، مع صعود وهبوط في الأيام الأخيرة، وأكد "تكثيفه" ، والذي يمكن رؤيته قبل كل شيء بسبب عمود الرماد المذكور الذي ينتشر باتجاه الجنوب الشرقي.

كما يسبب الثوران هزة مستمرة وعالية جدا تم تسجيلها على ارتفاع 2800 متر فوق سطح البحر، لذا لا يؤثر على المدن الواقعة على سفوحه، مثل كاتانيا.

أبلغت INGV مطار كاتانيا بوجود هذه الظاهرة ولكن في الوقت الحالي، وفقًا لموقعها على الإنترنت، فإنها تواصل العمل (يوم الخميس الماضي اضطرت إلى الإغلاق جزئيًا بسبب وجود الرماد على مدارج الطائرات، وهو أمر شائع جدًا).

وتم تسجيل الثوران في فوهة "فوراجين"، وهي إحدى الفوهات الأربع التي تتوج هذا البركان الكبير الذي ارتفع ارتفاعه بعد الانفجارات في فبراير 2021 إلى 3357 مترا.

