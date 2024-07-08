رئيس الوزراء: نستهدف توفير كميات كبيرة من السلع وضبط الأسعار.. إنفوجراف

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إننا نستهدف توفير كميات كبيرة من السلع لزيادة المعروض وضبط الأسعار، مؤكدا أن تقليل من متوسط أعداد التلاميذ في الفصول هو هدف وحلم للحكومة تعمل عليه، وهناك بعض المحافظات التي يتجاوز به عدد الطلاب في الفصل الواحد أعداد كبيرة جدًا، مشددًا على أن هدفهم هو القدرة على حل هذه المشكلة خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز ما جاء في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز.

الاقتصاد المصرى قادر على تحمل أي صدمات خارجية خلال الفترة المقبلة.

الدولة تخطت أزمة النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية

نركز خلال الفترة المقبلة على دعم القطاعات الإنتاجية لتوفير العملة الصعبة

نسعى مع البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية على خفض معدل التضخم

نستهدف توفير كميات كبيرة من السلع لزيادة المعروض وضبط الأسعار