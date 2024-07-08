اليوم السابع
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رئيس الوزراء: شغلنا الشاغل حاليا تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء

الإثنين، 08 يوليو 2024 07:44 م
رئيس الوزراء: شغلنا الشاغل حاليا تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء مصطفى مدبولى
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجال الصحة مازال على مستوى المأمول في القرى والمناطق النائية، مشددًا أن المواطن يعاني لكي يجد طبيب رغم وجود المستشفيات، وأن شغلنا الشاغل حاليا تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

وتابع «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «إكسترا نيوز»،: «شغلنا الشاغل الفترة المقبلة هو طريقة توصيل الخدمة لأقرب خطوة تكون لديه»، موضحًا أنه توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإسراع الخطى من خلال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات، ووضع خطة أكثر طموحًا أن تشتمل المنظومة كل المحافظات.

وشدد على أنه من خلال التأمين الصحي الشامل يحدث الإطمئنان أن الخدمة التي تقدم على أعلى مستوى وتكون الإحاطة للجميع.







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