رئيس الوزراء: الاقتصاد قادر على تحمل أى صدمات خارجية خلال الفترة المقبلة

كتب محمد شرقاوى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه قبل تشكيل الحكومة اجتمع مع مجلس أمناء الحوار الوطني مرتين، وعلى تواصل مستمر معهم، موضحًا أنه اتفق أنه بمجرد تشكيل الحكومة سيتم البدء في الخطوات الجدية لتنفيذ كل المخرجات التي تم الاتفاق عليها مع مجلس الأمناء، مشددًا على أن هذا يتم من خلال البدء في تفصيل كل المخرجات طبقًا للمحاور التي وضع المخرجات عليها، مؤكدا أن الاقتصاد المصري قادر على تحمل أي صدمات خارجية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه بعد تفصيل كل مخرجات الحوار الوطني في محاورها سيبدأ مجلس الأمناء الاجتماع مع كل وزير معني ووضع الخطوات التنفيذية لكي يتم البدء في تنفيذ هذه التوصيات والمخرجات الحوار الوطني، متابعًا: «لو التوصية في مجال الصحة سيتم اجتماع وزير الصحة مع كافة الجهات المعنية، ويتم العمل على ترجمة المخرجات لخطة تنفيذية بتوقيات محددة لمتابعتها، وسيتم البدء في هذا الأمر، فور أن يقر البرلمان برنامج الحكومة».

وأشار إلى أنه يتابع التوقيات والاجتماعات، مؤكدًا أنه سيكون هناك اجتماع شهري مع مجلس أمناء الحوار الوطني لمراجعة كل ما يحدث وما تم تنفيذيه من مخرجات الحوار الوطني، موضحًا أن الشئ المميز في الحوار الوطني أنه كان يمثل كافة أطياف المجتمع المصري من أقصى اليمين لأقصى الشمال، وهو ممثل جيدًا جدًا لجميع طوائف المجتمع والشعب السياسية وكل القوى الموجودة.

ونوه بأن كل ما خرجت به التوصيات الخاصة بالحوار الوطني سيكون هناك حرص كبير على تنفيذها الفترة المقبلة.



