خدمات طبية متميزة بمستشفيات التأمين الصحى بأسوان.. تطوير وإنشاءات جديدة

أسوان- صلاح المسن

القطاع الصحي في مصر يشهد طفرة تنموية كبيرة، حيث يجري افتتاح تطوير وإنشاء جديد لعدد من المشروعات في ذلك القطاع الهام والحيوي في مختلف المحافظات، ومنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان، تسير بخطي ثابتة وتستكمل أسوان تطوير وحدات الرعاية الأولية والمستشفيات في محافظة أسوان.

ومحافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولي، وتمت خطط لتطوير وحدات الرعاية الأساسية في جميع أنحاء المحافظة، استعدادًا لإدخال منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل رسمي ، ورفع مستوى جودة المنشآت الصحية، كما تؤدي المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، في محافظات التأمين الصحي الشامل خدماتها الطبية وسط متابعة من القيادات التنفيذية .

ويتم متابعة مؤشرات آداء المستشفيات، بالإضافة لمتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية للإدارات الفنية بالفرع، ومتابعة ملف تجهيز مبنى سكني للأطباء، وخطة تعزيز المستشفيات بكافة التخصصات الطبية التي يحتاجها المواطنين.

وشهدت محافظة أسوان، تقديم أكثر من نصف مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان حتى الآن خلال مرحلة التشغيل التجريبي، منها أكثر من 200 ألف خدمة طبية في مراكز ووحدات طب الأسرة، و300 ألف خدمة في المستشفيات، و الخدمات المقدمة شملت بداية من الفحوصات الطبية الشاملة، مرورًا بالخدمات التشخيصية عن طريق الأشعة والمعمل، ووصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى والمتقدمة أو ذات المهارة أو طابع خاص.

ومن المستشفيات ، مستشفى المسلة التخصصي التس تضم عددا من الأقسام المختلفة ويجري تكثيف تواجد الأطقم الطبية، ومراجعة توافر المستلزمات الطبية والأدوية ، والطعوم والأمصال، والمخزون الاستراتيجي لهم، والتأكيد على التنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتأمين جميع الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، ومن المستشفيات التابعة لفرع الرعاية الصخية بأسوان مستشفى الرمد التخصصي، حيث تعمل الأقسام المختلفة بالمستشفى والعيادات الخارجية، ويتم متابعة سير العمليات الجراحية، واستطلاع آراء المواطنين حول جودة الخدمات الطبية المقدمة.

ويتم تقديم الخدمة الطبية والتاكيد علي الالتزام الكامل بالتواجد المستمر للفرق الطبية "أطباء - تمريض - فنيين"، وتوافر جميع خدمات الطوارئ"، وفي وحدات الرعاية الاولية يتم متابعة نوبتجيات العمل في الوحدات الصحية ويتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية في قسم الطوارئ.

وتستمر الجهود لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في إطار الاستعداد الدائم لتلبية احتياجات المرضى وتقديم الرعاية الصحية بأعلى معايير الجودة، ويتم متابعة الجهود المبذولة من قبل الطاقم الطبي، و استمرار العمل الجاد والمتفاني لضمان سلامة وراحة المرضى في جميع الأوقات."

في نفس السياق كان قد اوضح الدكتور أشرف حماد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان، أن الفترة القادمة ستشهد العمل على زيادة كفاءة التشغيل بالفرع، وتحسين مستوى تقديم الخدمة الصحية والوصول إلى أعلى معدلات رضاء متلقي الخدمة الطبية.

جدير بالذكر أن محافظة أسوان تعد أحد محافظات المرحلة الأولي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ويتم الاستعداد لتشغيل ، منظومة التأمين الصحى الشامل رسميا داخل محافظة أسوان، تم تحقيق معدلات نجاح وإنجاز للمشروعات الجارية ضمن المنظومة بواقع 11 مستشفى و112 مركز طبى ووحدة صحية، وتسجيل 1.4 مليون نسمة على المنظومة، وتم إعداد الكوادر البشرية وتأهليهم من أطقم الأطباء والتمريض.



تطوير وإنشاءات جديدة للمستشفيات (1)



تطوير وإنشاءات جديدة للمستشفيات (2)



تطوير وإنشاءات جديدة للمستشفيات (3)



تطوير وإنشاءات جديدة للمستشفيات (4)



تطوير وإنشاءات جديدة للمستشفيات (5)



تطوير وإنشاءات جديدة للمستشفيات (6)



تطوير وإنشاءات جديدة للمستشفيات (7)