جودة التعليم تعتمد جامعة المستقبل كأول جامعة خاصة معتمدة

كتب ـ محمود طه حسين

صرح الدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بأن هيئة الجودة بصدد إعلان تعديل إجراءات اعتماد مؤسسات التعليم العالي قبل موسم الاعتماد القادم لتتواكب مع ما هو سائد بالأنظمة العالمية في الاعتماد. جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد رقم 238 ، وقرر المجلس خلال جلسته اعتماد جامعة المستقبل كأول جامعة خاصة مصرية تعتمد من قبل الهيئة حيث قام فريق المراجعة الخارجية برئاسة د. نادية بدراوي بزيارة الجامعة في شهر أبريل الماضي لتفقد الجامعة والتأكد من استيفاء الجامعة لمعايير الجودة.

وأكد الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن الهيئة تعمل جاهدة اعتمادا على كوادر مؤهلة في كل المجالات على الوفاء بكل متطلبات التدريب والاعتماد لكل مؤسسات التعليم في مصر.

وأشاد الدكتور علاء عشماوي بالتشكيل الوزاري الجديد، خاصة مع تأكيد رئيس الجمهورية المستمر على الاهتمام بجودة التعليم، والاستمرار في إنشاء وتأسيس جامعات متخصصة في العلوم العصرية الجديدة التي يحتاج سوق العمل لخريجيها.

واختتم الدكتور علاء عشماوي تصريحاته، بالتقدير الكبير لاهتمام رأس الدولة ورئاسة مجلس الوزراء باستحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يؤكد تبني الدولة لسياسات طويلة المدى تهتم بالارتقاء بالإنسان المصري، ورفع قدراته وتحسين ظروفه من خلال تعليم ذات جودة عالية، ورعاية صحية مناسبة.