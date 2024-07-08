جامعة قناة السويس تنظم ورشة عمل حول البيولوجيا الجزيئية في تشخيص الأمراض

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب البيطري جامعة قناة السويس، بالتعاون مع معمل تطوير وأبحاث اللقاحات البيطرية بكلية الطب البيطري، ورشة عمل تحت عنوان "البيولوجيا الجزيئية في البحث وتشخيص الأمراض المعدية".

أشرف على تنظيمها كل من الدكتور محمد مصطفى، رئيس قسم طب الحيوان، والدكتور محمد سالم، مدير معمل تطوير وأبحاث اللقاحات البيطرية، والدكتورة دعاء حسني، مدير وحدة خدمة المجتمع، والدكتورة هبة عبد الرازق، نائب مدير وحدة خدمة المجتمع.



حاضر بها الدكتور محمد سالم، مدير معمل تطوير وأبحاث اللقاحات البيطرية، والدكتورة هبة المحلاوي، أستاذ الأمراض المشتركة، وطبيب بيطري أحمد إبراهيم، مدرس مساعد الأمراض المعدية، وطبيبة بيطرية أماني شعبان، معيدة الأمراض المعدية.

تناولت الورشة عدة محاور رئيسية شملت مقدمة عن تشخيص الأمراض المعدية، أساسيات البيولوجيا الجزيئية، أساسيات استخلاص الحمض النووي من العينات الإكلينيكية، وأساسيات (PCR) واستخدامه في تشخيص الأمراض المعدية.

حضر الدورة أعضاء هيئة التدريس من كلية العلوم بجامعة قناة السويس وكلية الطب البيطري بجامعة المنصورة، وباحثون من معهد بحوث الصحة الحيوانية بالإسماعيلية، إضافة إلى لفيف من الخريجين من كليتي الطب والطب البيطري.



هدفت الورشة إلى تعزيز المعرفة العلمية والتطبيقية في مجال تشخيص الأمراض المعدية باستخدام التقنيات الحديثة في البيولوجيا الجزيئية، مما يعزز من قدرات المشاركين في البحث والتشخيص ويسهم في تحسين الصحة العامة.



أقيمت الندوةتحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري و الدكتور محمد الشبراوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

