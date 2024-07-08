تونس: بدء تجميع التزكيات للمترشحين للانتخابات الرئاسية

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قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات التونسية محمد التليلي المنصري إنه تم اليوم الاثنين بدء الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة من تجميع التزكيات التي تنقسم إلى نوعين، التزكيات النيابية (أعضاء مجالس نيابية منتخبة)، والتزكيات الشعبية.



وأوضح المنصري- في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" اليوم - أنه سيتم تحميل نموذج التزكية الخاص بالمترشح بموقع الهيئة ليتكمن من طباعته وتجميع التزكيات من الناخبين، إلى جانب إتاحة الفرصة للمواطن الراغب في تزكية مترشح لاستخراجه، ووضع كل بياناته المطلوبة في هذه الوثيقة، لافتا إلى أنه لا يشترط على المواطن المزكي التعريف بالإمضاء.



وأكد عضو هيئة الانتخابات أن وثيقة التزكية الخاصة بكل مترشح تتضمن معطياته وصورته، كما أن البيانات العديدة المطلوبة من المزكي تهدف إلى ضمان سلامة هذه العملية والحيلولة دون حصول "تزكيات على بياض" التي تفتح الباب أمام "الإتجار بالتزكيات والتلاعب فيها".



وبخصوص التزكيات التي يوفرها نواب منتخبون للمرشح للرئاسية، أوضح المنصري أنه يمكن لنائب البرلمان أو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو رئيس مجلس محلي أن يستخرج من موقع الهيئة نموذج التزكية الخاص بالنواب، ووضع كافة بياناته فيه واسم المترشح المزكى مع التعريف بالإمضاء.



يذكر أن الهيئة العليا للانتخابات التونسية دعت أمس الأحد جميع الراغبين في تجميع التزكيات الشعبية أو النيابية لاستكمال ملف الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، الاتصال مباشرة بالمقر المركزي للهيئة أو بالمقرات الفرعية بجميع الولايات، مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج.