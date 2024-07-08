توزيع 28 ألف كيلو لحوم و8 آلاف كرتونة أغذية ضمن جهود التحالف الوطني بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعددت المساعدات التي تلقاها أهالي كفر الشيخ، من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي، وجمعية الأورمان بكفر الشيخ خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفرالشيخ، موضحا أن هذه المساهمات والمساعدات العينية التي قدمتها الجمعية نتاج التعاون المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية، وتوجيهات الرئيس بتوفير كل التسهيلات اللازمة والمطلوبة لتوسيع وتعزيز نشاط المؤسسة على مستوى المحافظة.

وأثنت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، على حجم المشاركة المجتمعية لجمعية الأورمان في تنمية المجتمع والنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء محافظة كفرالشيخ وبخاصة في المساهمات المجتمعية والمساعدات العينية التي قدمتها الجمعية خلال عام النصف الأول من عام 2024 للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وتضمن التقرير قيام الجمعية على مدار النصف الأول من العام الحالي بتسليمم قروض حسنة لأصحاب المشاريع متناهية الصغر؛ حيث تم تسليم عدد 341 مشروعًا تنمويا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الشباب والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، فضلا عن توزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية ، وتوزيع 28 ألف كيلو لحوم مجمدة وتوزيع لحوم عدد 30 عجل بلدى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة وذلك تحت إشراف مديريات التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

ولفت شعبان إلى أنه تم تنظيم 10 معارض مجانية لتوزيع الأثاث المنزلى والاجهزة الكهربائية، فضلاً عن تنظيم 16 معرضاً لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا، حيث تم اصطحاب الأسر بأطفالهم ليختاروا كل ما يحتاجونه من ملابس جديدة وأحذية مناسبة لهم، مؤكدًا على أن الهدف من تنظيم المعرض تخفيف العبء عن الأسر، ولإدخال روح البهجة عليهم.

وتابع شعبان، أنه فى المجال الطبي تم إجراء 25 عملية قلب للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة كفرالشيخ، تنوعت ما بين عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تماما لمرضى القلب غير القادرين، فضلا عن تنظيم (24) قافلة علاجية بالتعاون مع مستشفى كفرالشيخ الجامعى، حيث تضمن القوافل الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ واعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، وعمل الإشاعات والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، مشيراً إلى أنه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وتم تقديم الدعم بمشاركة مئات المتطوعين والمتطوعات من مختلف الاعمار، مضيفا ان الجمعية تهتم بالعمل التطوعي منذ انشائها وذلك من خلال تكريم المتطوعين وتقدير جهودهم عن طريق منحهم شهادات تقدير أو جوائز تكريمية، بالإضافة إلى اطلاق حملات توعية حول أهمية التطوع ودوره في تحسين المجتمع عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية لزيادة الوعي بقيم التطوع، بجانب زيادة وعي الجميع بمجهوداتهم الذين يقومون بها طوال العام، والعمل على حثهم بضرورة المشاركة في التطوع مثلهم، ومساعدة كل المحتاجين.



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