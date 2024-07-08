تفاصيل التعاون بين "نوڤا- ابدأ" وشركات مستلزمات محطات المياه.. إنفوجراف

وقعت شركة نوڤا للتنمية الصناعية - إحدى الشركات التابعة لـ"ابدأ" بروتوكول تعاون مع عدد من كبرى الشركات العالمية، وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز المعلومات عن التعاون بين "نوڤا- ابدأ" وشركات مستلزمات محطات مياه الشرب والصرف.



التوقيع يستهدف تعميق التصنيع المحلى لمستلزمات محطات المياه والصرف الصحي.

البرتوكول يشمل مصنع نوڤا للتنمية الصناعية وشركة Technofanghi الإيطالية وشركة Parkson الأمريكية وشركتى MUHR، وOTT الألمانية

نوڤا المصنع الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وأفريقيا ويقوم بإنتاج المكونات اللازمة لمحطات الصرف الصحي

الطاقة الإنتاجية للمصنع تُقدر بـ 1500 طن من منتجات الاستانلس سنويًا

مصنع "نوفا" يستهدف تقليل فاتورة الاستيراد بنحو 100 مليون دولار فى العام الأول

وزارة الإسكان وجهاتها العاملة فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، تقدم كل الدعم للصناعات الوطنية

تسعى القيادة السياسية من خلال مبادرة ابدأ لتوطين وتشجيع الصناعات المحلية المختلفة مثل محطات معالجة المياه طبقاً للمواصفات القياسية العالمية