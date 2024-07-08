تعليم قنا تعلن مواعيد امتحانات الدور الثانى بجميع المراحل

قنا ـ صابر سعيد

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، انطلاق امتحانات الدور الثاني بمراحل التعليم المختلفة للصفوف النقل الابتدائية والإعدادية وإتمام الشهادة الإعدادية والثانوية العام والفني خلال الفترة من يوم الأحد 21 يوليو وحتى يوم الخميس 1 أغسطس 2024، وذلك وفقًا للجداول المعدة من قبل المديرية وموحدة بجميع الإدارات التعليمية.

واعتمد وكيل الوزارة، مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، على النحو المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي -خلال الفترة من 21 يوليو حتى 25 يوليو 2024، والمرحلة الإعدادية للصفين الأول والثاني الإعدادي،خلال الفترة من 21 يوليو حتى 25 يوليو 2024.

أما الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024، والمرحلة الثانوية للصفين الأول والثانى الثانوي العام خلال الفترة من 24 يوليو حتى 1 أغسطس 2024، والتعليم الفي بجميع تخصصاته خلال الفترة من 21 يوليو وحتى 1أغسطس 2024.