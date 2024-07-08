اندلاع حريق ضخم بمصنع للألياف الكيميائية فى الصين.. فيديو

وكالات

أفاد لواء تشونغتانغ التابع لمفرزة الإنقاذ من الحرائق في مدينة تشونغتانغ بأنه "في حوالي الساعة 11:35 يوم 7 يوليو 2024 اندلع حريق في مصنع في قرية دونغشيانغ، بلدة تشونغتانغ، مع الانفجار وتبلغ مساحة الحريق حوالي 300 متر مربع".

وبحسب موقع روسيا اليوم، أضاف اللواء: "لم تقع إصابات ولم يحاصر أحد في مكان الحادث وشعر بعض الأشخاص بتوعك وتم نقلهم إلى المستشفى لفحصهم".

وأشار إلى أن "سبب الحادث قيد التحقيق".