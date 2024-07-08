اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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اندلاع حريق ضخم بمصنع للألياف الكيميائية فى الصين.. فيديو

الإثنين، 08 يوليو 2024 10:01 ص
اندلاع حريق ضخم بمصنع للألياف الكيميائية فى الصين.. فيديو جانب من الحريق
وكالات

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أفاد لواء تشونغتانغ التابع لمفرزة الإنقاذ من الحرائق في مدينة تشونغتانغ بأنه "في حوالي الساعة 11:35 يوم 7 يوليو 2024 اندلع حريق في مصنع في قرية دونغشيانغ، بلدة تشونغتانغ، مع الانفجار وتبلغ مساحة الحريق حوالي 300 متر مربع".

وبحسب موقع روسيا اليوم، أضاف اللواء: "لم تقع إصابات ولم يحاصر أحد في مكان الحادث وشعر بعض الأشخاص بتوعك وتم نقلهم إلى المستشفى لفحصهم".

وأشار إلى أن "سبب الحادث قيد التحقيق".

 







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