انتهاء تنفيذ 787 مشروع بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

تشهد محافظة الفيوم خلال الفترة الأخيرة الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ووفقا للتقارير الأخيرة لمسؤلي شركة دار الهندسة التابعة للمكتب الإستشاري لمجلس الوزراء لإدارة ومتابعة مشروعات حياة كريمة، فإن عدد المشروعات التى يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية على أرض الفيوم، التى يبلغ عددها 1201 مشروعاً بمختلف القطاعات، تم نهو الأعمال الإنشائية لـ 787 مشروعاً منها، وجاري العمل بالباقي، وتم رصد نسب التنفيذ فى الجاري العمل به، ورصد الاحتياجات الحتمية لكل مشروع، والملاحظات الإنشائية به، كما تم رصد موقف تسليم المشروعات التى انتهت أعمالها الإنشائية، ولا تعيق ملاحظاتها التنفيذية تشغيلها.



وكان طالب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مسئولي شركة دار الهندسة، بإعداد بيان تفصيلي بكافة المشروعات المتبقية الجاري تنفيذها، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بالتنسيق بين مسئولي "حياة كريمة" بديوان عام محافظة الفيوم، ومجالس المدن، وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، موضحاً به نسب تنفيذ كل مشروع، والمدة الزمنية القصوى للانتهاء من أعماله الإنشائية، والتاريخ المتوقع لدخوله الخدمة، موجها بسرعة إنهاء أعمال الوحدتين الصحيتين بقريتى قلهانة وشدموه بمركز إطسا، والوحدات الصحية بقرى قوتة، والمقراني، والعقيلي، والحامولي، فضلاً عن المركز الطبي بالريان التابعين لمركز يوسف الصديق، مشدداً على مسئولى مختلف القطاعات، والشركات المنفذة لمشروعات "حياة كريمة"، بعمل المحاضر التنسيقية اللازمة لعدم تعارض الأعمال مع بعضها البعض، مع الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات، وتلافى أي ملاحظات إنشائية بها.