المستشار محمود فوزى: رئيس الوزراء يعرض ملامح عامة لبرنامج الحكومة الجديدة

كتب محمد عبد العظيم

قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه طبقا لدستور 2014 فإن رئيس الجمهورية يكلف الحكومة بمهامها وتقوم الحكومة بإعداد برنامج عقب أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية، وتطلب الحصول على ثقة البرلمان، متابعا: "20 يوما من تاريخ التكليف للحكومة لإعداد البرنامج و10 أيام لمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة ومن ثم اتخاذ القرار حول الحكومة".

وأضاف الوزير خلال تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز": "الدكتور مصطفي مدبولي يعرض خلال الجلسة العامة اليوم ملامح عامة لبرنامج الحكومة، وسيقوم بتسليم برنامج الحكومة إلى رئيس المجلس طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، ومن ثم يتم تشكيل لجنة خاصة من المجلس لدراسة برنامج الحكومة، ومن ثم تعقد الجلسة الخاصة عدد من الجلسات وكتابة تقرير عن برنامج الحكومة ويعرض على الجلسة العامة بحضور الحكومة، ويتم التصويت على منح الثقة للحكومة حتى تبدأ أعمالها تحت رقابة البرلمان".

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة التي حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يسلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة برنامج الحكومة الجديدة كاملا لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.

وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضى، وطبقا للمدة 146 من الدستور فإن مجلس النواب بعد أن يستمع إلى برنامج الحكومة سيقوم بإحالته إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة خلال 10 أيام لمناقشته.



