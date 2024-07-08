المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يهنئ الحكومة ويؤكد: نضع خبراتنا أمامكم

كتب محمود راغب

قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التهنئة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على ثقة القيادة السياسية وتكليفه برئاسة الحكومة وتشكيلها.

كما توجهت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتهنئة أيضا إلى جميع الوزراء الجدد ونوابهم في الحكومة الجديدة، والوزراء الذين حظوا بثقة القيادة لسياسية واستمروا في مناصبهم، مؤكدة أن المجلس يتماس في أدواره وأهدافه مع كافة الوزارات المعنية والتي تقدم خدماتها لجميع المواطنين وفي القلب منهم الأشخاص ذوي الإعاقة، مثمنة في هذا الصدد تضمين الأشخاص ذوي الاعاقة وقضاياهم ودمجهم والاهتمام بهم في بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الحكومة بالكامل، الامر الذي يؤكد أنهم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن

وقالت الدكتورة إيمان كريم، ان المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، يضع كافة خبراته الفنية لخدمة أهداف الحكومة الجديدة فيما يتعلق بملف الإعاقة والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات المقدمة لهم، وأكدت أن المجلس يتواصل مع كافة الوزارات في إطار القيام بمهامه في توعية كافة الجهات المقدمة للخدمات بآليات ومواد القانون رقم 10 لسنة 2018 "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" وكذلك متابعة إنفاذ وتطبيق مواده مع كافة الوزارات، مثمنة في هذا الشأن الخبرات التي تولت الحقائب الوزارية والمشهود لها بالكفاءة.

كما وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، التهنئة إلى المحافظين الجدد ونوابهم الذين تم اختيارهم في حركة المحافظين، مشيرة إلى أن المجلس قام خلال الفترة الماضية بحراك توعوي كبير في كافة المحافظات، وسيستمر في هذا العمل مع المحافظين الجدد ونوابهم لوضع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في القلب من اهتمام كافة الأجهزة المحلية داخل كل المحافظات.

وأعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن تمنياتها بخالص التوفيق والسداد للحكومة الجديدة والمحافظين ونوابهم الذين تم اختيارهم في أداء مهامهم بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن ولكافة الأشخاص ذوي الإعاقة، معربة عن تمنياتها بأن تلبي الحكومة الجديدة، تطلعات وطموحات الشارع المصري وفي مقدمتهم الأشخاص ذوي الإعاقة.