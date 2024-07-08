الصحة العالمية تطلق منصة MeDevIS لتعزيز الوصول إلى التقنيات والأجهزة الطبية

كتبت أمل علام

أطلقت منظمة الصحة العالمية منصة على الإنترنت تسمى MeDevIS (نظام معلومات الأجهزة الطبية)، وهي أول مركز عالمي لتبادل المعلومات مفتوح الوصول للمعلومات المتعلقة بالأجهزة الطبية، وهي مصممة لدعم الحكومات والجهات التنظيمية والمستخدمين في عملية صنع القرار بشأن اختيار وشراء واستخدام الأجهزة الطبية لتشخيص واختبار وعلاج الأمراض والحالات الصحية.

وتتضمن منصة MeDevIS 2301 نوعًا من الأجهزة الطبية المستخدمة في مجموعة واسعة من القضايا الصحية، بما في ذلك الصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد والطفل والأمراض غير المعدية مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وكذلك الأمراض المعدية مثل كورونا.

وقال الدكتور يوكيكو ناكاتاني، المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الحصول على الأدوية والمنتجات الصحية: "إن عدد التكنولوجيات الطبية المستخدمة في الرعاية الصحية آخذ في الازدياد، وكذلك تعقيدها، مما قد يجعل من الصعب على ممارسي الرعاية الصحية والمرضى التنقل بينها". . "نحن نهدف إلى توفير محطة واحدة للمعلومات الدولية، والتي يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة لأولئك الذين يتخذون القرارات بشأن التقنيات الطبية المنقذة للحياة، وخاصة في البيئات المحدودة الموارد، ولتحسين الوصول إليها".

هناك أكثر من 10000 جهاز طبي مختلف يتم استخدامها للحماية أو الوقاية أو التشخيص أو العلاج أو إعادة التأهيل للقضايا الصحية على مستوى العالم. وتشمل هذه التقنيات الطبية البسيطة والمعقدة المتعددة التي تتراوح من أجهزة قياس التأكسج النبضي، ومقاييس الحرارة الرقمية، والمحاقن ذات الاستخدام الواحد والأقنعة الطبية إلى الاختبارات المعملية التشخيصية المختلفة والمعدات الطبية الأخرى بما في ذلك تخطيط القلب الكهربائي، والمناظير الداخلية، وجميع تقنيات التصوير الإشعاعي، والتقنيات المستخدمة للعلاجات مثل غسيل الكلى. الوحدات وأجهزة تنظيم ضربات القلب، والأطراف الصناعية القابلة للزرع، ودعامات القلب، ومعدات العلاج الإشعاعي المعقدة.

ومع ذلك، توجد حاليًا مصادر متعددة ومنفصلة للمعلومات التي تنتجها المنظمات الدولية الكبرى والهيئات التنظيمية والوكالات المانحة، مما يجعل من الصعب على المستخدمين تمييز البيانات الأكثر موثوقية واستخدامها. في منصة MeDevIS،

يمكن للمستخدمين التحقق من الأجهزة التي يحتاجونها، بما في ذلك النوع ومستوى أنظمة الرعاية الصحية لدعم الجهاز (مثل المستشفيات المجتمعية أو المتخصصة)، ونطاق الجهاز، والبنية التحتية المطلوبة، من بين فئات أخرى.

يستبدل MeDevIS البحث الورقي عبر منشورات متعددة بأسماء أجهزة غير قياسية يمكن أن تزيد من التعقيد، إلى جانب توفير منصة واحدة، يهدف MedevIS أيضًا إلى المساعدة في تسهيل تسمية الأجهزة الطبية.

تشير منصة MeDevIS إلى نظامين عالميين لتسمية الأجهزة الطبية - نظام تسمية الأجهزة الطبية الأوروبي ( EMDN )، المستخدم في الغالب في الدول الأوروبية للتسجيل في قاعدة البيانات الأوروبية، ونظام تسمية الأجهزة الطبية العالمية ( GMDN ) المستخدم في الهيئات التنظيمية في أستراليا وكندا، و المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء الأخرى. تتضمن أنظمة التسمية الترميز والتعريفات ويمكن استخدامها في كل بلد لتسهيل التسجيل للحصول على الموافقة التنظيمية، والمشتريات والإمدادات، والمخزونات في المرافق الصحية، والتتبع والتسعير.

وقال الدكتور ديوس موبانجيزي، مدير سياسات المنتجات الصحية بمنظمة الصحة العالمية: "يمكن أن تكون منصة MeDevIS مفيدة لواضعي السياسات الوطنية لتطوير أو تحديث قوائمهم الوطنية الخاصة بشراء التكنولوجيات والأجهزة الصحية ويمكن أن تساهم في التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة". والمعايير في قسم الحصول على الأدوية والمنتجات الصحية. "ويمكن أن يساعد أيضًا الوكالات في سياسات التأمين الصحي وسداد التكاليف للمرضى."

وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها منظمة الصحة العالمية بتطوير مثل هذا المستودع العالمي للأجهزة الطبية، استناداً إلى خبرتها في قائمة الأجهزة الطبية ذات الأولوية لمنظمة الصحة العالمية (MDL)، والتي استندت في حد ذاتها إلى تجربة إنشاء قائمة الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية (EML). مع اقتراب الذكرى السنوية الخمسين لتأسيسها في عام 2025، تعتبر قائمة الأدوية الأساسية EML إحدى ركائز الصحة العامة في البلدان في جميع أنحاء العالم، حيث تدعم التقدم الصحي وتدعم حياة المرضى.

وستعمل منظمة الصحة العالمية باستمرار على تحسين منصة MeDevIS، وإشراك العديد من أصحاب المصلحة والشركاء وتوسيعها بتكنولوجيات وأجهزة إضافية مستخدمة في مختلف المجالات الصحية، بما في ذلك في سياق الجائحة وحالات الطوارئ.