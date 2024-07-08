الجزائر تسجل 73 حريقا فى 48 ساعة

وكالات

أحصت مصالح الحماية المدنية الجزائرية خلال الساعات الـ48 الأخيرة 73 حريقاً في العديد من الولايات، دون تسجيل خسائر بشرية.

وبحسب موقع الحرة، كان آخر حريق تم إخماده اليوم بمنطقة بني عزيز بولاية سطيف، شرقي البلاد، وأتلف محاصيل زراعية.

واندلعت 10 حرائق على الأقل، بولايات أم البواقي وبجاية وتيزي وزو وبرج بوعريريج وميلة وسطيف وسكيكدة وبسكرة، حيث تضررت غابات وأدغال ومحاصيل زراعية وواحات نخيل.

وفي بعض الولايات تم استخدام طائرات الإطفاء لمكافحة الحرائق مع موجة الحر التي تشهدها البلاد.

وتشهد الجزائر في الأعوام الأخيرة حرائق غابات .

وكان يوليو العام الماضي شهد اندلاع حوالي 100 حريق في أكثر من 15 ولاية في الجزائر، خصوصا في البويرة وجيجل وبجاية، وهي مناطق تضررت بالفعل عامي 2021 و2022 بسبب حرائق خطيرة، أودت بنحو 130 شخصًا.

وأمر النائب العام في بجاية، وقتها، بفتح تحقيقات أولية للوقوف على أسباب الحرائق وتحديد الفاعلين.

وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أعلن في أبريل من العام الماضي، شراء بلاده 6 طائرات متخصصة في عمليات الإطفاء.