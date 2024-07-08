الجامعة العربية تعقد ورشة عمل حول تأثير الاقتصاد على عمل الأطفال

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تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الاسرة والطفولة) غدا الاثنين، ورشة العمل العربية بعنوان "تأثير الأوضاع الاقتصادية الراهنة على عمل الأطفال في البلدان العربية"، بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ومنظمة العمل العربية.

وتهدف الورشة التي تستمر يومين إلى التعرف على واقع تأثيرات تلك الأزمة الاقتصادية العالمية على حجم ونمط عمل الأطفال في البلدان العربية وتداعياتها.

وتناقش عددا من المحاور مثل عمل الأطفال في الدول العربية: أبعاد متعددة للفقر وعمل الأطفال وأهداف التنمية المستدامة، وعمل الأطفال والحماية الحقوقية والقانونية في ظل الأزمة الاقتصادية.



وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية إن عقد الورشة يأتي إدراكا لخطورة قضية عمل الأطفال التي تمثل انتهاكا واضحا لحقوق الأطفال، وتواصلا للجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية مع الشركاء الإقليميين والدوليين في إطار دراسة عمل الأطفال في الدول العربية التي تم اعدادها 2019 واعتمادها كوثيقة استرشادية لدعم جهود الدول العربية للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال.



ومن المقرر أن يشارك في الورشة ممثلو الآليات الوطنية المعنية بالطفولة، ووزارات العمل وأصحاب الأعمال ومنظمات العمال في الدول العربية، فضلا عن ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية ذات العلاقة، والخبراء.