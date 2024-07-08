"التنظيم والإدارة" يعلن موعد الامتحانات الشفوية لوظائف الري والطرق والكبارى

كتبت أسماء أمين

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن موعد عقد الامتحانات الشفوية (المقابلات) للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحانات الإلكترونية في مسابقة شغل وظائف بوزارة الموارد المائية والرى وذلك خلال الفترة من ١٦ الى ٢٥ يوليو ٢٠٢٤.

كما سيقوم الجهاز بعقد الامتحانات المقررة للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري وذلك خلال الفترة من ١٦ يوليو الى ٢٤ يوليو ٢٠٢٤.

وأكد الجهاز على ضرورة الالتزام بالأيام والمواعيد المقررة للمقابلة والامتحانات حيث لن يسمح بالدخول في غير الاوقات المحددة .

من الجدير بالذكر أن جميع المقابلات والامتحانات المذكورة سالفا سوف تعقد بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز بمنطقة العجوزة - تقاطع شارع سالم سالم مع شارع عبد العظيم راشد أمام قسم جوازات العجوزة - محافظة الجيزة. ويمكن للسادة المتقدمين الاستعلام عن موعد المقابلة عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.