اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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التبادل التجارى بين روسيا والولايات المتحدة يسجل أعلى مستوى منذ مايو 2023

الإثنين، 08 يوليو 2024 10:44 ص
التبادل التجارى بين روسيا والولايات المتحدة يسجل أعلى مستوى منذ مايو 2023 بوتين
موسكو (أ ش أ)

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سجل التبادل التجارى بين روسيا والولايات المتحدة أعلى مستوى له منذ مايو 2023، حيث بلغ 487 مليون دولار على أساس شهرى.

وذكر موقع روسيا اليوم الاثنين، أن الصادرات الروسية للولايات المتحدة ارتفعت مع نهاية الربيع بنسبة 47%، وشملت الأسمدة واليورانيوم المخصّب.

وتصدر روسيا اليورانيوم - حيث استأنفت الولايات المتحدة استيراده بعد توقف في أبريل الماضي - بقيمة 209.5 مليون دولار.

وانخفضت المستوردات الأمريكية من الأسمدة الروسية بنسبة 60% إلى 99.5 مليون دولار، والبلاتين بنسبة 6% إلى 88.9 مليون دولار،

كما استوردت الولايات المتحدة الخشب الرقائقي من روسيا بزيادة أكثر من 5 أضعاف بقيمة 11.6 مليون دولار، والخلائط المعدنية بقيمة 10.7 مليون دولار لأول مرة منذ يناير.

أما الصادرات الأمريكية إلى روسيا فزادت بنسبة 41% لتصل إلى 48 مليون دولار، وشملت الواردات إلى روسيا اللقاحات بزيادة بلغت 2.5 مرة إلى 15.6 مليون دولار، ومنتجات غذائية بزيادة بلغت 2.6% إلى 6.9 مليون دولار، وأجهزة طبية بزيادة 31% إلى 4 ملايين دولار.. كما شملت المستوردات الروسية الأدوية والسليلوز بقيمة 3.8 مليون دولار.







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