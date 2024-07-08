البنتاجون: واشنطن تسعى لتعميق التعاون الدفاعي بين دول حلف الناتو

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أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سابرينا سينج أن الولايات المتحدة تأمل في تحقيق عدة أمور من خلال عقد قمة حلف شمال الأطلسي غدا في واشنطن.

وقالت سينج ، في تصريحات لقناة "الحرة" الامريكية اليوم الاثنين ، أن ما تسعى اليه الولايات المتحدة هو تعميق التعاون الدفاعي بين دول الحلف ، اضافة الى تأكيد الإٌلتزام بدفع نسبة 2% من الناتج الاجمالي للدول الأعضاء كمساهمة منها في ميزانية الحلف الدفاعية.

وأضافت " إننا رأينا ما فعلته الحرب على أوكرانيا بوضع ضغوط على الصناعات الدفاعية ، ولذلك سنوضح للقائمين عليها مدى إلتزام أمريكا وحلفائها في الناتو بما يضمن تعزيز التعاون الدفاعي فيما بينهم".

وأعربت نائبة المتحدث باسم البنتاجون عن اعتقادها بأن أوكرانيا ستنضم حتما الى حلف شمال الأطلسي ، موضحة أن ذلك سيحدث حين تستوفي كييف كافة شروط الإنضمام.