اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يوليو 2024 07:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف كيفية الحصول على لوحة مميزة لسيارتك من خلال المزاد الإلكترونى

الإثنين، 08 يوليو 2024 06:30 ص
اعرف كيفية الحصول على لوحة مميزة لسيارتك من خلال المزاد الإلكترونى أعلى لوحة معدنية عرضت للمزاد
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت بوابة مرور مصر الإلكترونية، مجموعة من الخطوات لتسهيل الدخول فى مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:


- الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

- تسجيل الدخول على الموقع أولًا عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح فى الحقول التى ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

- الضغط على "كون لوحتك الآن".

- كتابة أرقام وحروف لوحتك التى ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها فى اللوحات المتاحة للمزاد فى أقرب وقت.

- فى حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدى فى أحد فروع البنوك.


وتعد أعلى لوحة معدنية عرضت للمزاد التنافسى عليها من خلال بوابة مرور مصر الإلكترونية، كان سعرها 50 مليون جنيه، تحمل رقم (م ي ر - 555) وانتهى التزايد عليها فى 28 مارس الماضى.







ادارة المرور

بوابة مرور مصر

اخبار الحوادث

المزاد الالكترونى

اخبار عاجلة




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة