اعتقال 25 شخصا وإصابة ضابط شرطة فى مظاهرات عنيفة عقب الانتخابات الفرنسية

فاطمة شوقى

خرج العديد من الفرنسيين فى عدد من المظاهرات فى مختلف أنحاء فرنسا ، بعد نتائج الإنتخابات الفرنسية التى أكدت فوز التحالف اليسارى ، الجبهة الشعبية الجديدة، وألقت السلطات الفرنسية القبض على ما لا يقل عن 25 شخصا ، كما أُصيب ضابط شرطة جراء إلقاء زجاجة مولوتوف ، حسبما قالت صحيفة لوفيجارو الفرنسية.

ووقعت الاعتقالات في مدينة رين خلال مسيرة حاشدة في ساحة سانت آن ، أما في نانت، فقد أُصيب ضابط شرطة بحروق من الدرجة الثانية بعد إصابته بكوكتيل حارق جراء إلقاء زجاجة مولوتوف ، خلال تظاهرة شارك فيها نحو ألف شخص في وسط المدينة، والتى استخدمت الشرطة فيها الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ردوا بإطلاق الألعاب النارية وإلقاء الزجاجات على الضباط.

وفي باريس، تم الإبلاغ عن اشتباكات أيضًا في ساحة الجمهورية، حيث اشتبكت الشرطة مع حوالي 8000 شخص، بما في ذلك المجموعات التي حاولت تنفيذ أعمال تخريبية وألقت العديد من الأشياء على قوات الأمن.

وبحسب الصحفيين الموجودين في مكان الحادث، فقد تم بالفعل إجراء العديد من الاعتقالات، رغم عدم وجود معلومات رسمية في هذا الصدد في الوقت الحالي.

ومن ناحية آخرى ، تجمع أتباع الجبهة الشعبية الجديدة في ساحة جان جوريس، وتم رفع العلمين الفرنسي والفلسطيني في الساحة، كما تم غناء النشيد الوطني الفرنسي.

وتصدر تحالف اليسار التقديرات الأولية لنتائج الجولة الثانية من الإنتخابات التشريعية فى فرنسا متقدما على معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون "معا" أما اليمين المتطرف فقد حظى بالمركز الثالث ، وفى النهاية لم تحظى أى كتلة على غالبية مطلقة فى الجمعية الوطنية.