استجابة لشكوى سيدة مسنة.. محافظ أسيوط يكلف بإصلاح خط صرف صحى بمنزلها

أسيوط-هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، رئيس حى غرب أسيوط، بسرعة حل شكوى "سيدة مسنة" استوقفته خلال جولته المسائية بشوارع حي غرب، وتضررها من تعطل خط صرف صحي بمنزلها وعدم قدرتها على تحمل نفقات الإصلاح، وفي استجابة سريعة لمطلبها تم حل الشكوى على الفور، موضحًا أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم على رأس أولوياته، موضحًا أننا نعمل كجهاز تنفيذي على تلبية وتحقيق آمال وطموحات المجتمع الأسيوطي بمختلف فئاته والحفاظ على المصلحة العامة تنفيذًا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالارتقاء بمستوى الخدمات خاصة للأسر الأكثر احتياجاً وتقديم يد العون وتوفير حياة كريمة لهم.

كان اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، قد استكمل جولته الميدانية بشوارع حي غرب مدينة أسيوط خلال الفترة المسائية واستمع لشكاوي ومطالب عدد من المواطنين من بينهم سيدة مسنة استوقفته لتقديم شكوى خاصة بالصرف الصحي بمنزلها وعدم قدرتها تحمل نفقات الإصلاح، وعلى الفور كلف أبو العيون إبراهيم رئيس حي غرب بحل مشكلتها وتوجيه فريق من الحي بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن لتلبية طلبها وإنهاء مشكلة الصرف الصحي لديها، وبالفعل تم حل الشكوى خلال ساعات واصلاح العطل، لافتًا إلى ضرورة الاستماع لشكاوى المواطنين في نطاق المحافظة ووضع حلول عاجلة لها بكافة القطاعات الخدمية، مؤكداً على استمرار جولاته الميدانية بالأحياء والمراكز والقرى للاستماع للمواطنين ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والارتقاء بمستوى المظهر الحضاري بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة.

وعبر المواطنون عن سعادتهم البالغة بجولات المحافظ الميدانية منذ قدومه إلى المحافظة، والاستماع لشكاوى المواطنين ووضع حلول عاجلة لهم.



