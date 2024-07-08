اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يُطلق "البرنامج العربي للابتكار الأخضر"

محمد صبحى

ضمن فعاليات أسبوع الابتكار الأخضر الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خلال الفترة 8 - 10 يوليو الجاري، أطلق اتحاد مجالس البحث العلمي العربية "البرنامج العربي للابتكار الأخضر" بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بحضور الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورئيس الدورة 45 لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وممثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وبمشاركة العديد من الدول العربية ومُمثلي الجهات الرسمية والعلمية والبحثية بجمهورية مصر العربية.

وفي كلمته، استعرض الدكتور عبدالمجيد بنعماره الأمين العام للاتحاد، مفهوم الابتكار الأخضر والمبادرة التي تبناها اتحاد مجالس البحث العلمي العربية كأحد برامج الخطة التنفيذية للاتحاد لعام 2023/2024 في إطار جهود الدول العربية لمجابهة التغيرات المناخية المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة والصحة ويطمح إلى تعزيز مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار في مؤسسات البحث العلمي العربية.

وأوضح الدكتور أحمد حسن فحل الأمين العام المساعد أن الأهداف المتعددة لهذا البرنامج تشتمل علي استخدام الذكاء الصناعي في الفلاحة، وتقديم حلول علمية مبتكرة لمكافحة التصحر، والاستغلال الأمثل وحفظ النباتات الطبية ونباتات الأراضي الجافة ونباتات الوسط الملحي، وتقديم حلول عملية بشأن إعادة تدوير المُخلفات الزراعية، واستخدام الأسمدة والمبيدات الحيوية وتقليل استخدام الكيماويات الزراعية، واستخدام الطاقات الجديدة المتجددة في القطاع الزراعي فيما يتعلق بضخ ومعالجة المياه ومعالجة الأغذية واستخدام الآلات الزراعية التي تعتمد على الطاقة المتجددة، ودعم الريادة في المجال الزراعي والمشاريع الناشئة لتقديم خدمات وحلول مُبتكرة ذات صلة بالغذاء والزراعة الذكية والصناعات الغذائية والتسويق، وتطوير نباتات للغذاء وأعلاف مقاومة لظروف الطبيعة غير الملائمة واستحداث بنك عربي للأصول الوراثية للنباتات الصحراوية، وتوثيق المصادر الوراثية القيمة، وتوثيق المعارف الأصلية والإرث الثقافي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لأسبوع الابتكار إتاحة منصة للمشاركة والتقديم في البرنامج لجميع الباحثين والمبتكرين بالدول العربية، وذلك معبر الرابط التالي:

https://agipnew.fasrc.org/