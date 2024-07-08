إيران تكشف عن موعد أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية وحفل التنصيب

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلن مجتبى يوسفي عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) الإيرانى، أن لاوقت الموعد المتوقع لمراسم آداء الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان لليمين الدستورية وحفل التنصيب، سيكون الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية إيرنا.

وفاز الاصلاحي بزشكيان فى الانتخابات الرئاسية المبكرة فى الجولة الثانية وحصل على 16 مليونا و 384 الفا و 403 اصوات فيما حصل سعيد جليلي على 13 مليونا و 538 الفا و 179 صوتا ، وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 49.8%.

يذكر أن مسعود بزشكيان (70 عاما) كانت ولادته في مدينة مهاباد التابعة لمحافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران من أب آذري وأمّ كردية، وهو اخصائي جراحة القلب، ومدرس للقرآن الكريم ونهج البلاغة ، ومثّل اهالي مدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران في 5 دورات بمجلس الشورى الاسلامي وكان نائبا لرئيس المجلس في دورته العاشرة، كما تولى منصب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي خلال الفترة 2001-2005 .

وتتضمن النقاط التالية آراء بزشكيان:

- لا يمكن حل المشاكل الداخلية في إيران دون حل المشاكل مع العالم الخارجي.

- أكد ان إدارة البلاد تقوم على التعامل البناء مع العالم على أساس الحوار والتفاوض مع مختلف الدول.

- دعا لتحسين العلاقات بين إيران والدول الغربية وعلى رأسها امريكا على اساس الاركان الثلاثة المتمثلة بالعزة والحكمة والمصلحة.

- أعلن بأنه سيضع في أعلى سلم أولويات حكومته إحياء الاتفاق النووي الذي هو من مصلحة ايران ولو لم يكن كذلك لما انسحب منه ترامب.

- اعتبر ان من مصلحة ايران الانضمام الى "FATF" (مجموعة العمل المالي الدولية) من اجل تطوير وتسهيل التجارة مع الدول الاخرى.

- شدد على انه سيضع حدا للخلافات بين القوى السياسية التي يقول إنها "السبب الرئيسي لمشاكل" البلاد والاستعانة بأفضل الخبراء والمتخصصين.

- وعد بانه سيتابع مشاكل العمال والمتقاعدين والموظفين والعمل بطريقة تقضي على الفقر والتمييز والفساد في البلاد.

- شدد على ضرورة التعامل بصدق مع الجمهور وعدم اعطاء وعود فارغة واكد بأنه سيشرك كل الناس في إدارة البلاد وليس فئة معينة.

- كما وعد بالتعاطي الإيجابي مع قضايا المرأة وحرية الوصول الى الإنترنت وحقوق القوميات الدستورية والحريات السياسية والاجتماعية.