إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين (تروسيكلين) بطريق أبو الأخضر - الشبانات أمام المحلج في اتجاه مركز أبو حماد بمركز الزقازيق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول 5 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين (تروسيكلين) بطريق أبو الأخضر - الشبانات أمام المحلج في اتجاه مركز أبو حماد بمركز الزقازيق، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.