إسرائيليون يغلقون شوارع وزارة الدفاع بتل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة تبادل

كتب عبد الوهاب الجندى

أغلق متظاهرون إسرائيليون الشوارع المقابلة لوزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، للمطالبة بإتمام صفقة تبادل وإعادة الأسرى في قطاع غزة فورا، وفق ما نشرت صحيفة "هآرتس".

وجهة وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت رسالة إلى رئيس وزراءه، يشدد فيها على ضرورة عدم تفويت المقترحات الخاصة بإتمام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية في غزة، من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.

وبحسب الإذاعة العبرية، فقد ألتقى جالانت بعدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين وقال خلال الجلسة، موجهة حديثه إلى نتنياهو: "علينا استغلال الضغط العسكري لتحريك الصفقة وعدم تفويتها".

بدورها قالت حركة حماس في بيان اليوم الإثنين، إنه "في الوقت الذي تقدم فيه حركة حماس المرونة والإيجابية لتسهيل التوصل لاتفاق لوقف العدوان الصهيوني، فإن نتنياهو يقوم بوضع المزيد من العقبات أمام المفاوضات ويصعد عدوانه وجرائمه ضد شعبنا ويمعن في محاولات تهجيره قسراً من أجل إفشال كل الجهود للتوصل لاتفاق."