إزالة 10 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى التل الكبير

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة 23 لحملة إزالة التعديات، والتى يتم تنفيذها فى الفترة من يوم 6 حتى 26 يوليو الجارى، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والرى ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

وشهد اليوم الإثنين، تنفيذ 10 حالات تعدٍّ ضمن المرحلة الأولى من الموجة 23، والتى نُفذت بنطاق مركز ومدينة التل الكبير، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة التل الكبير وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الحالات عبارة عن إزالة 7حالات تعدٍّ بالبناء على أراضى بولاية الأوقاف على مساحة 682 م2 عبارة عن أسوار ومبانى غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

كما تم إزالة 3 حالات تعدِّ بالبناء على أراضى بولاية الإصلاح الزراعى عبارة عن أسوار ومبانى غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدى مجددًا على الأراضى المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمنى الذى تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفورى حيال أى حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضى المستردة ومنع التعدى عليها وعلى الأراضى الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 23 لحملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى فى الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجارى، تليها المرحلة الثانية من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية واسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.