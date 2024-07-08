اليوم السابع
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إجراءات بسيطة .. إزاي تاخد حقك لو تعرضت لابتزاز إلكتروني.. تفاصيل

الإثنين، 08 يوليو 2024 09:30 ص
إجراءات بسيطة .. إزاي تاخد حقك لو تعرضت لابتزاز إلكتروني.. تفاصيل ابتزاز ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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يتعرض بعض المواطنين لعمليات ابتزاز إلكتروني، من قبل بعض ضعفاء النفوس، ويكون عن طريق تهديد بإفشاء أسرار شخصية، وطلب أموال حتي لا يتم نشر تلك الأسرار أو الصور الشخصية.

والمشرع تصدي لهذه الجريمة وتصل عقوبة الابتزاز الإلكتروني للسجن والغرامة، وتوجد بعض الخطوات تساعد على تقديم بلاغ ضد مرتكي تلك الجرائم ومنها...

- استخدام الخط الساخن (108) وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.

- تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على اللينك  https://moi.gov.eg/.

- إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس ، بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات: 27928484/ 27926071 / 27921490 / 27921491.

 







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