أبو الغيط يغادر لطوكيو للمشاركة فى أعمال المنتدى الاقتصادى العربى اليابانى

بيشوى رمزى

غادر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، متوجهاً إلى طوكيو في إطار زيارة رسمية لليابان سيشارك خلالها في أعمال الدورة الخامسة الخاصة بـ المنتدى الاقتصادي العربي الياباني، فضلاً عن إجرائه عدداً من المقابلات والأنشطة الرسمية في هذا الشأن.

وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة كونها الزيارة الرسمية الأولى لأبو الغيط منذ توليه مهام منصبه.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أنه من المقرر أن يشارك أبو الغيط في أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني يومي 10 و11 من الشهر الجاري، والتي تنظمها الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO).

وأوضح المتحدث أنه من المقرر أن يفتتح أعمال المنتدى إلى جانب الأمين العام كل من يوكو كاميكاوا وزيرة الخارجية اليابانية وكين سايتو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وسيكون الجانب العربي ممثلاً في عدد من الوزراء من قطاعات الطاقة والتجارة والصناعة والاقتصاد.

وتركز أعمال الدورة الحالية للمنتدى على موضوعات الشراكة وتعزيز التبادل التجاري العربي الياباني والتعاون في مجالات الانتقال الطاقوي والتحول الرقمي والاستثمار.

وأضاف المتحدث أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة الرسمية إلى اليابان عقد عدد من اللقاءات المهمة مع القيادات السياسية اليابانية على رأسها أمين عام مجلس الوزراء/ القائم بأعمال رئيس وزراء اليابان، ووزيرة الخارجية ورئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشورى للبرلمان الياباني، بالإضافة إلى لقاء وزير التحول الرقمي.

وتهدف هذه اللقاءات إلى تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تظل القضية المركزية لجامعة الدول العربية، خاصة في ضوء ما تشهده من تطورات وأحداث بالغة الخطورة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.