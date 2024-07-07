اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يوليو 2024 01:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تدين قصف مدرسة تؤوى نازحين فلسطينيين بالنصيرات

الأحد، 07 يوليو 2024 11:55 ص
مصر تدين قصف مدرسة تؤوى نازحين فلسطينيين بالنصيرات وزير الخارجية بدر عبد العاطى
أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم الأحد، قصف إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والتي تؤوي الآلاف من النازحين المدنيين في النصيرات وسط قطاع غزة، بما أسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين.
 
واستنكرت جمهورية مصر العربية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، والتوقف عن استهداف المدنيين العزل بقطاع غزة، وتوفير الحماية والمناطق الآمنة لهم.
 
وشددت مصر على ضرورة التوصل لـ وقف شامل لإطلاق النار في كامل قطاع غزة، لوضع حد للمآسي الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع والتي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين العزل، مطالبة إسرائيل بالتجاوب مع الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب الجارية ضد القطاع، واستئناف الجهود الإنسانية وإدخال المساعدات الإغاثية بصورة كاملة ودون عوائق من كافة المعابر البرية للقطاع.






مصر

وزارة الخارجية

بدر عبد العاطى

الأونروا

القصف الإسرائيلي

وكالة الأونروا

وزير الخارجية الجديد

بدر عبد العاطي




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة