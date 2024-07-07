مشروع كورنيش النيل الجديد غرب الأقصر.. تحفة فنية متكاملة "صور"

الأقصر – أحمد مرعى

تحفة فنية متكاملة تستعد محافظة الأقصر، خلال الفترة المقبلة لإفتتاحها رسمياً فور الإنتهاء منها، وهو مشروع إنشاء كورنيش النيل في البر الغربى والذي تفصله شهور قليلة ليظهر للجميع على مسافة بمسطح 20 ألف متر مربع، حيث إن مدينة القرنة فى تلك الفترة تنتظر موعد مع عظمة حقيقية تتم بسواعد وأيادى مصرية لإنشاء مشروع "كورنيش القرنة وممشى سياحى" يضم مرسي متطور وحديقة متميزة ومسرح ونافورة مائية وممشى زجاجي ومطاعم وكافتيريات تخدم أبناء المدينة والسائحين.

وفى هذا الصدد يقول المهندس أسعد مصطفى المنسق العام لمشروعات جهاز التعمير البحر الأحمر بالأقصر، إن مشروع كورنيش البر الغربى يتضمن تطوير أماكن رسو العبارات واللنشات السياحية، وإقامة ممشى على غرار ممشي أهل مصر، بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضاً متنزهات وحدائق ترفيهية بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع إنشاء ساحات إنتظار للأتوبيسات السياحية، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية، بجانب إنشاء ممشى زجاجي داخل النيل بطول 35 متر، وتطوير الممشى الرئيسي بطول 500 متر، كما سيتم إنشاء عدد 2 مطعم ونافورة مائية أمام المطاعم بمسطح 154 م2 وعدد 9 بازارات سياحية.

ويضيف المهندس أسعد مصطفى لـ"اليوم السابع"، إن الممشى الجديد بالبر الغربى يصل إليه أهالى البر الغربى بكل سهولة لكونه بجوار منازل القرنة، أما أهالى شرق الأقصر فيعبرون بمعديات الأهالى التى تعمل طوال اليوم ليكون متنفس جديد لهم بجانب كورنيش شرق الأقصر، موضحاً أن مشروع كورنيش البر الغربى يتضمن تطوير أماكن رسو العبارات واللنشات السياحية، وإقامة ممشى على غرار ممشي أهل مصر، بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضاً متنزهات وحدائق ترفيهية بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع إنشاء ساحات إنتظار للأتوبيسات السياحية، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية، بجانب إنشاء ممشى زجاجي داخل النيل بطول 35 متر، وتطوير الممشى الرئيسي بطول 500 متر، كما سيتم إنشاء عدد 2 مطعم ونافورة مائية أمام المطاعم بمسطح 154 م2 وعدد 9 بازارات سياحية.



اماكن بيع داخل كورنيش النيل بالبر الغربى



اماكن محلات على كورنيش النيل بالبر الغربى



برجولات خشبية فى كورنيش النيل بالبر الغربى



جانب من انشاءات كورنيش النيل بالبر الغربى



محلات تجارية على كورنيش النيل بالبر الغربى



مسرح رومانى مميز على كورنيش البر الغربى



مسرح مميز على كورنيش النيل بالبر الغربى



مشروع كورنيش النيل الجديد فى البر الغربى



نافورة كورنيش النيل بالبر الغربى



نافورة مميزة داخل كورنيش النيل بالبر الغربى



