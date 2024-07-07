محافظ كفر الشيخ: ندرس إطلاق اسم أحمد رفعت على مركز شباب إبشان بمركز بيلا

كفر الشيخ - محمد سليمان

قدم اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واجب العزاء لأسرة أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر، الذي وافته المنية أمس عقب وعكة صحية ألمت به في شهر مارس الماضي، حيث أكد أن أحمد رفعت كان مؤثرا للجميع منذ مرضه، والجميع يدعو له، مؤكدًا لأسرته أنه معهم في أي شيء.

ومن جانبه أكد محافظة كفر الشيخ، أن وفاة أحمد رفعت أثرت في الجميع، سائلأ الله عزو جل له الرحمة والمغفرة وأن يلمهم الجميع الصبر والسلوان، مؤكدًا أن جميع المصريين والوطن العربي يدعو لأحمد رفعت منذ إصابته وبعد وفاته.

واستكمل محافظ كفر الشيخ، أن الشعب أظهر مدى حبه لأحمد رفعت، مؤكدًا أنه سيتم دراسة مع وزارة الشباب والرياضة لإطلاق اسم أحمد رفعت علي مركز شباب إبشان بمركز بيلا، خلال الفترة القادمة، لأن أحمد رفعت كان محبوبا في أوساط الرياضيين والمصريين كافة، والله عزوجل أراد أن يشارك في البطولة العربية ويظهر بها بشكل مميز وتعرفه الجماهير وتحب ما يقوم به من دور في الملاعب.