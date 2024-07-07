محافظ المنوفية يشهد احتفالية العام الهجرى الجديد بمسجد الرؤوف الرحيم

المنوفية - محمد فتحى

شهد اليوم الأحد، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1446هـ والذي نظمته مديرية الأوقاف عقب صلاة العصر بمسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم، حضر الحفل محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من رجال الدين والدعوة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه كلمة وكيل وزارة الأوقاف تحدث فيها عن فضائل الهجرة النبوية الشريفة والاستفادة من دروسها العظيمة في كافة مناحي حياتنا اليومية وأخذ العبرة والعظة من معناها وهدفها والتي جسدت منهجاً عظيماً في التخطيط والإعداد الجيد وعوامل الأخذ بالأسباب والتوكل علي الله ، وأن الهجرة النبوية كانت بداية لمرحلة تأسيس الدولة وبنائها ورسالة تأكيد على العمل الجاد.

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية أسمى آيات التهنئة القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللقيادات التنفيذية وجميع أهالي وأبناء شعب المنوفية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ، داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا وعلى مصرنا الحبيبة هذه الأيام بالخير والازدهار، ومؤكداً على ثقة القيادة السياسية في تكليفه فترة جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة بشتى المجالات لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.