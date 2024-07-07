شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة

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استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، الليلة الماضية وصباح اليوم الأحد، جراء القصف الصاروخي والمدفعي وإطلاق نار من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.



وانتشل مسعفون جثامين 3 شهداء وعددًا من الجرحى بعد قصف طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة الميناء غرب مدينة غزة، فيما لا زال البحث جاريا عن مفقودين تحت الأنقاض، وجرى نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى المعمداني.



واستشهد ستة أشخاص جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ووصلت جثامينهم إلى المستشفى المعمداني في المدينة.

وأغارت طائرات الاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة تزامنا مع قصف مدفعي على مخيم البريج وشرق منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.



وأصيب أربعة أشخاص جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة راضي بمخيم النصيرات، وجرى نقلهم إلى مستشفى العودة في المخيم.



واستشهد ستة أشخاص بينهم طفلان جراء قصف للاحتلال استهدف منزلًا لعائلة جوادة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، وجرى نقل الشهداء إلى مستشفى شهداء الاقصى في مدينة دير البلح.



وأصيب ثلاثة أشخاص جراء استهداف قوات الاحتلال مبنيي البريد والداخلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر بالمدينة.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38098 شخصًا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.