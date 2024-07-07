زراعة الدقهلية تنظم دورة تدريبية لتنظيم وترشيد استخدام المياه بصور الأقمار صناعية

الدقهلية شريف الديب

نظمت مديرية الزراعة بالدقهلية بالتعاون مع GIZ، دورة تدريبية لتنظيم وترشيد استخدام الموارد المائية، بمشاركة المهندس أسعد منادي وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية والمهندس صلاح عبد الهادي مدير عام الزراعة وإشراف المهندس محمد على، المشرف من الجانب الألماني للمشروع، وحضور الدكتور زكريا يحيى استشاري شركة AFC&NSCE وحضور المهندس زكريا عبد المنعم زكريا مسئول المشروع بالمحافظة، و الدكتورة رغدة محمد فتحي مقرر المشروع بالدقهلية.

تم التدريب على استخراج المحاصيل الزراعية ومساحاتها باستخدام صور أقمار صناعية حديثة عالية الدقة، وذلك باستخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد للوصول لإجمالي مساحات المحاصيل المنزرعة بدقة عالية، وبالتالي يمكن حساب الاحتياج المائي؛ مما يسهل معه تحديد الطلب على المياه.

وتقام الدورة التدريبية على التدريب على تصنيف صور الأقمار الصناعية حسب نوع الأرض والمحصول المنزرع.

حضر التدريب مجموعة من مهندسي مديرية الزراعة بالدقهلية، والإدارات الزراعية التابعة لها والقائم بها المشروع

وأضاف الدكتور القائم بأعمال التدريب ان تدريب المهندسين الزراعيين يهدف الى، البيانات تتضمن صورًا متعددة الطيفية (multispectral) وقد تشمل أيضًا بيانات طيفية عالية الدقة (hyperspectral).

- تطبيق نموذج تعلم آلي Artificial Intelligent على بيانات صور الأقمار الصناعية لتصنيف الأراضى الزراعية. هذا النوع من التصنيف يتطلب وجود بيانات تدريب مسبقة تحتوي على أمثلة معروفة للمحاصيل المختلفة التي يجب تصنيفها.

- كيفية استخدام بيانات الأقمار الصناعية متعددة الأطياف.

- عمل إحصائيات مختلفة على البيانات والخرائط المنتجة من تصنيفات الزراعات المختلفة.



