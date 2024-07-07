تشميع محل وإحالة مالكه للنيابة لمخالفته إجراءات السلامة وتعديه على الطريق بأسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بغلق محل وتشميعه وإحالة مالكه للنيابة لمخالفته إجراءات السلامة العامة وتعديه على الطريق الرئيسى بالإشغالات، بالإضافة إلى التعدى على بدروم إحدى العمارات السكنية وذلك فى استجابة سريعة لمحافظ أسيوط لشكوى سيدة استوقفته بشارع يسرى راغب بحى غرب أسيوط اليوم الأحد خلال حملة ترأسه حملة مكبرة سيراً على الاقدام لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وأرصفة المشاة التي تتسبب في الاختناقات المرورية وتعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري، بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة رافقه المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي غرب، وممدوح حماد وكيل وزارة التموين.

وأشار المحافظ، إلى انه سيطبق القانون على الجميع، لافتا إلى أنه تم تكليف رؤساء الاحياء والمراكز بتكثيف جهود حملات ازالة ورفع كافة الاشغالات والتعديات على الطريق العام والميادين ونقل الباعة الجائلين الى الاماكن المخصصة لهم بالاسواق الحضارية لتخفيف الزحام عن الشوارع ومنعا للاختناقات المرورية.

كان المحافظ قد استهدف اليوم خلال حملة مكبرة على شوارع حى غرب المرور على عدداً من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامه بحي غرب مدينة أسيوط بدأها بشارع يسري راغب وميدان المحطة وشارع 23 يوليو وميدان المجذوب وشارع مستشفى الحميات وخلف قصر الثقافة ومنطقة السادات وتم خلالها رفع كافة الاشغالات والتعديات على الشوارع والميادين وازالة الحواجز الحديدية التى تعوق حركة الطريق وتشميع بعض المحلات والقهاوى الغير مرخصة ولمخالفتهم شروط السلامة والوقاية والأمان ، كما التقى بعض المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بلقائه خلال جولته الميدانية مشيدين بجهوده فى القضاء على التعديات والاشغالات التى تعوق حركة المارة وتتسبب فى حوادث كثيرة.