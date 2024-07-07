إتنا وسترومبولى.. براكين إيطاليا تثير ضجة بين السياح.. فيديو

كتبت ـ فاطمة شوقى

تتعرض إيطاليا فى الوقت الحالى لثوران بركانين، إتنا وسترومبولى، مما أثار قلق العديد من السكان المحليين وأيضا السياح فى البلاد، حيث إنه تم إغلاق مطار كاتانيا، كما أعلنت البلاد حالة الطوارئ والتأهب من اللون الأحمر.

وأشارت صحيفة المساجيرو الإيطالية، إلى أن بركان إتنا، أعلى بركان نشط في قارة أوروبا (3329 مترا)، يستمر فى نشاطه الثورى، الذى بدأ الجمعة الماضية، وتم إغلاق مطار كاتانيا مؤقتا بسبب طبقة سميكة من الرماد، استقرت على مدارج الطائرات، ثم استؤنفت عمليات الطيران بعد إزالة الرماد البركاني ونصحت السلطات المسافرين بعدم الذهاب إلى المطار حتى تتحقق من حالة الرحلة مع شركة الطيران.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الثوران شمل فوهة فوراجين، وهي إحدى الحفر الأربعة في قمة إتنا، والتي أنتجت عمودا من الحمم البركانية بارتفاع 4500 متر. يقوم علماء من المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين (INGV) بمراقبة البركان باستمرار، ويتابعون عن كثب تطور النشاط البركاني.





ثوران إتنا، ظاهرة شائعة

وتعتبر أحداث الأيام الأخيرة طبيعية بالنسبة لجبل إتنا، أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم. يمكن أن يستمر نشاط البركان لسنوات مع فترات انقطاع قليلة، وتتراوح الفترات الفاصلة بين الانفجارات من بضعة أشهر إلى حوالي عشرين عامًا. على مدار الأربعين عامًا الماضية، كان متوسط الوقت بين الثورات البركانية عامين.

على الرغم من المشهد الطبيعي، خلق الثوران العديد من المشاكل، حيث أصدر عمدة كاتانيا، إنريكو ترانتينو، مرسومًا يحظر تداول الدراجات والدراجات النارية لمدة 48 ساعة ويحدد السرعة القصوى للمركبات بـ 30 كم / ساعة على جميع الطرق البلدية. بالإضافة إلى ذلك، تم الترتيب لنقل الرماد البركانى المجمع من المساحات الخاصة في حاويات صغيرة بالقرب من المنازل.

وأظهر جبل إتنا، أكبر بركان نشط في أوروبا، قوته الكاملة مؤخرًا بثوران تجاوز ارتفاعه 5 كيلومترات. وغطى سقوط الرماد المنحدر الجنوبي الشرقي للبركان بغطاء رمادي، مما أدى إلى شل الأنشطة المحلية والضغط على السكان.

بركان سترومبولي

وفي الوقت نفسه، جعل بركان سترومبولي صوته مسموعًا أيضًا، وقد خلق البركان، المعروف بانفجاراته المنتظمة ، جوًا سرياليًا مع شرارات وهدير أضاء السماء، واتخذت السلطات المحلية إجراءات أمنية لحماية السكان والسياح، وأغلقت الطرق وخططت لعمليات الإجلاء.

أصدرت الحماية المدنية تحذيرا بشأن بركان سترومبولي. وقد قام رئيس الإدارة، فابريزيو كورسيو، بتشكيل اللجنة التنفيذية لتنسيق وتنظيم إجراءات الوقاية والرصد والحماية للسكان في الجزيرة.

كما أثار ثوران البركان في جزيرة سترومبولي الإيطالية ضجة بين السياح الذين يواصل الكثير منهم الاستمتاع بإجازاتهم في المنطقة رغم الإنذار الأحمر الذي أقرته السلطات.

وتستمر الحكومة في المراقبة على محيط الجزيرة في انتظار وضع اللمسات النهائية على خطط الإخلاء في حالة تفاقم الوضع.