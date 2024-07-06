وكيل صحة الشرقية يوزع الهدايا على الأطفال بوحدة الكلى فى مستشفى أبو كبير

الشرقية - إيمان مهنى

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى أبو كبير المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وذلك بعد المرور على مستشفى الحسينية المركزي.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى أبو كبير، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وقام بمتابعة تقديم الخدمة لحالات الحوادث، موجهاً بسرعة التعامل مع الحالات المرضية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمرضى، وتقديم الخدمة الطبية بالجودة المطلوبة، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة، كما أطمأن على الخدمة الطبية المقدمة للأطفال المبتسرين بقسم الحضانات والتي بها 15حالة، متفقداً العناية المركزة للكبد والجهاز الهضمي، والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها خلال الفترة الماضية، وتسع 7 أسرة، وتم الاطمئنان على كفاءة عمل الأجهزة الطبية بالعناية.

وتزامناً مع احتفالات رأس السنة الهجرية قام الدكتور هشام مسعود بتوزيع بعض الهدايا على الأطفال بوحدة الكلى الصناعى للأطفال الجديدة بالمستشفى، والتي تم تشغيلها تجريبياً منذ عدة أسابيع، بعد تجهيزها بعدد 5 ماكينات غسيل كلوي تعمل بنظام HDF، وجهاز صدمات وجهاز أشعة تليفزيونية وجهاز رسم قلب، وعدد 3 مونيتور، بتكلفة تقديرية أكثر من 5 ملايين جنيه، دعم من وزارة الصحة، وجزء بالتعاون مع المجتمع المدني، والتي تعد الوحدة الأولى لكلى الأطفال بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، لخدمة الأطفال من مرضى الكلى بالمحافظة، كما أطمأن على انتظام العمل بقسم الكلى الصناعى الذي يخدم 207 مرضى، ويضم عدد 68 ماكينة غسيل كلوي، مطمئناً على سير العمل ببنك الدم التجميعي وتوافر الفصائل المختلفة، وقسم المعامل الجديد.